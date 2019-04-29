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Общество

Девушка — боец MMA избила мужчину за неприличные жесты

Фото © Instagram. Боец Джойс Виейра (справа)

Боец MMA Джойс Виейра ударила мужчину, который, по ее мнению, имитировал половой акт и мог травмировать прохожих. Об этом сообщило издание Mirror.

На одном из пляжей Бразилии Джойс Виейра увидела мужчину, который делал непристойные жесты. Девушка нанесла молодому человеку удар. Позже нарушителя порядка арестовали, но отпустили после дачи показаний.

По словам Джойс Виейры, это могло произойти не только с ней, а с «чьей-то дочерью или внучкой». «Увиденное может травмировать, — считает она. — Я просыпалась в течение недели с этой сценой в голове».

Боец намерена добиться, чтобы мужчину арестовали.

В январе в Бразилии грабитель пытался отнять телефон у бойца UFC Поляны Вианы, которая скрутила парня и не отпускала до приезда полиции. Глава UFC Дэйна Уайт назвал попытку ограбления «чертовски плохой идеей».
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