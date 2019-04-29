Боец MMA Джойс Виейра ударила мужчину, который, по ее мнению, имитировал половой акт и мог травмировать прохожих. Об этом сообщило издание Mirror.

На одном из пляжей Бразилии Джойс Виейра увидела мужчину, который делал непристойные жесты. Девушка нанесла молодому человеку удар. Позже нарушителя порядка арестовали, но отпустили после дачи показаний.

По словам Джойс Виейры, это могло произойти не только с ней, а с «чьей-то дочерью или внучкой». «Увиденное может травмировать, — считает она. — Я просыпалась в течение недели с этой сценой в голове».

Боец намерена добиться, чтобы мужчину арестовали.