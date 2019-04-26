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Общество

Посольство Кыргызстана объяснило причину проверок в спортклубах Москвы

Посольство Кыргызстана в России объяснило причину проводимых правоохранительными органами проверок в спортивных клубах Москвы.

Как отметили в дипмиссии, к ним обращается много граждан Кыргызстана с вопросами о рейдах в спортивных клубах города.

«Эти мероприятия носят планово-профилактический характер, их проводят для выявления иностранных граждан (в том числе граждан Кыргызстана), нарушивших законодательство России, а также лиц, находящихся в международном розыске», — отметили в посольстве.

В посольстве рекомендуют гражданам Кыргызстана соблюдать спокойствие и иметь при себе необходимые документы.
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