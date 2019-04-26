В Бишкеке на ремонт закрывают еще две улицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в воскресенье, 28 апреля, закроют улицу Нуркамал на участке между улицами Токомбаева и Каралаева. Проезд осуществляется по улицам Токомбаева и Куттубаева.

В понедельник, 29 апреля, закроют участок улицы Репина между улицами Гагарина и Куюковой. Альтернативные улицы для проезда — Садырбаева и Чортекова (Кривоносова).

На этих отрезках заменят дорожное полотно и установят новые дорожные бордюры. Работы пройдут в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека» и продлятся до 1 августа.

В мэрии просят заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.​