Правозащитники требуют освободить пожилых и тяжело больных заключенных

Представители правозащитного центра «Бир Дуйно» требуют применять к тяжело больным и пожилым заключенным альтернативные меры наказания и досрочно освободить их.

По словам правозащитников, в соответствии с Конвенцией ООН, содержание осужденных, старше 70 лет и страдающих тяжелыми недугами, в тюрьме приравнивается к пыткам.

По данным ГСИН среди заключенных 11 человек — онкобольные. А по сведениям правозащитников, в ИК № 27 у одного из приговоренных гангрена, а в колонии для осужденных женщин находится 84-летняя бабушка по обвинению в убийстве. Их, а также генерала Мурата Суталинова, у которого диагностирован рак четвертой стадии, и правозащитника Азимжана Аскарова, пожизненно осужденного, который также тяжело болен и относится к категории пожилых заключенных, в «Бир Дуйно» требуют освободить.

Соответствующее обращение правозащитники направили омбудсмену, в ГСИН и в Национальный центр по предупреждению пыток.