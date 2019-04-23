24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», отрезок улицы Токомбаева (южная сторона);

9.00-17.00 — улица Гоголя, 24;

9.00-19.00 — жилмассив «Эне-Сай»;

9.00-15.00 — улицы Орозбекова/Боталиева;

9.30-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Л.Толстого, Исанова, Линейной, Чуйкова, Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Курганской, Талды-Суйской, Муромской, Репина, Дагестанской, Хоперской, Гагарина, Садырбаева, Купянской, переулок Драгобычский;

9.30-17.00 — отрезок улицы Фучика.

13.00-18.00 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 19, 20-23, 24а, 24б.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), дачи с/т «Труд», Берлик (улицы Айдаралиева, Жумалы), Васильевка (северная сторона, улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская, детский сад, медпункт), Ленинское, Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), Аламедин (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Тельмана, Карла Маркса, Ленина), Маевка (улицы Строительная, Молодой Гвардии), Арашан (улица 19-й километр), Кой-Таш (улица Кой-Ташская), Беш-Кунгей (улица 18-й километр, дачи, лесхоз), Малиновка;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, Белинского, Зеленая), Новопавловка (улицы Ключевая, Таласская, Армейская, Баетова), Манас (улица Новая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Восточная), Александровка (улицы Крупской, Комсомольская), Беловодское (улица Комсомольская), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, Петровка, кошары;

Жайыльский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Октябрьская, Партизанская), Новониколаевка (улица Западная), город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 1-38; Победы, 1-12);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Бирдик (улицы Красный Милянтан, Береговая), Молодежная (улица Первомайская), Новопокровка (улицы Шевченко, Горького).

3 Иссык-Кульская область