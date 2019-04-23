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Общество

Средства от борьбы с коррупцией направят на строительство школ в Кыргызстане

Сооронбай Жээнбеков, посетив несколько школ, обещал, что средства от борьбы с коррупцией направят на строительство школ или дополнительных корпусов. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, в 2018 году от борьбы с коррупцией в государство возвращены более 5 миллиардов сомов. Министерство финансов республики направит средства на строительство дополнительных корпусов школ, которые были определены по итогам анализа межведомственной комиссии:

  • в Бишкеке: школа-гимназия № 12, комплекс-гимназия № 69, средняя школа № 54, средняя школа № 18, средняя школа № 59, школа-гимназия № 72, средняя школа № 16;
  • в Чуйской области: Новопавловская средняя школа, Атбашинская средняя школа, Орокская средняя школа, школа имени Ч.Айтматова в Новопавловке, школа в Нижней Ала-Арче, школа имени Т.Актанова в селе Кашка-Суу, школа имени Баранова № 2 в селе Новопокровка;
  • в Оше: школа-гимназия Нариман № 7.

В будущем средства будут направлены во все регионы республики, где ощущается нехватка средних учебных заведений.
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