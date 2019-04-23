Госстрой начал прием проектных документов в электронном формате

Госстрой Кыргызстана запустил в пилотном режиме прием проектно-сметной документации в электронном формате. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента государственной экспертизы ведомства Суйунбай Арабеков.
Он отметил, что в бумажном варианте документация может занять целый стол. «Месяц назад мы в пилотном режиме запустили прием в электронном формате. Закупили в России программное обеспечение, адаптировали его», — рассказал Суйунбай Арабеков.
«Для этого мы ищем доноров, написали в правительство. В дальнейшем мы планируем отказаться от приема бумажной версии проектной документации, полностью перейдем на электронный формат», — сказал Суйунбай Арабеков.