13:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане упрощают получение разрешения на проектирование и строительство

В Кыргызстане упрощают процедуру получения разрешительных документов на строительство. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента государственной экспертизы Госстроя Суйунбай Арабеков.

Он отметил, что в Госстрое заработало в новом формате «единое окно», в котором принимают проектно-сметную документацию на проведение экспертиз.

Читайте по теме
В Кыргызстане разрешат поэтапное проектирование и строительство
«Оно и раньше работало, но в нормативно-правовые акты за это время внесли изменения в плане получения экспертиз: пожарной, экологической, промышленной и других. Их получают в разных ведомствах. На получение всех экспертиз уходит около 170 рабочих дней. Это негативно сказывается на привлечении инвестиций», — сказал Суйунбай Арабеков.

По его словам, теперь строителям нет необходимости бегать по различным ведомствам, все специалисты откомандированы в Госстрой.

«Документы сдаются в «единое окно», а специалисты параллельно проводят экспертизу, потом в этом же месте заявитель получает документы. Срок сокращается до 30 дней», — заметил Суйунбай Арабеков.

По его данным, эта система позволит исключить контакты между чиновниками и гражданами.

Суйунбай Арабеков добавил, что ведомство разрабатывает законопроект, в рамках которого предлагается проведение экспертизы только одним органом — Госстроем.
Ссылка:
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Госстрой начал прием проектных документов в электронном формате
В Кыргызстане разрешат поэтапное проектирование и строительство
В Кыргызстане срок выдачи экспертизы в сфере строительства сократили до 30 дней
У быстротока в Бишкеке начали строительство. Жители интересуются, кто разрешил?
В 6-м микрорайоне на спортплощадке хотят построить дом. Жители против
Строительство дома в 5-м микрорайоне Бишкека приостановили законно
Прекращение строительства дома для муниципальных служащих изучат депутаты БГК
Житель Бишкека просит навести порядок возле дома № 62 на проспекте Айтматова
Дом для муниципальных служащих в 5-м микрорайоне строить не будут
Строительство спорного дома в 5-м микрорайоне Бишкека возобновили
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане продолжает дешеветь Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле. Что известно о&nbsp;скандальном проекте Добыча урана на Иссык-Куле. Что известно о скандальном проекте
Учимся богатеть на&nbsp;инвестициях и&nbsp;не&nbsp;работать Учимся богатеть на инвестициях и не работать
&laquo;Росинбанк&raquo; станет специализированным банком и&nbsp;будет выдавать ипотеку «Росинбанк» станет специализированным банком и будет выдавать ипотеку
Бизнес
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс
Мобильная экосистема &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; способствует развитию безналичных платежей Мобильная экосистема «Мой О!» способствует развитию безналичных платежей