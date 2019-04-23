В Кыргызстане упрощают получение разрешения на проектирование и строительство

В Кыргызстане упрощают процедуру получения разрешительных документов на строительство. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента государственной экспертизы Госстроя Суйунбай Арабеков.
Он отметил, что в Госстрое заработало в новом формате «единое окно», в котором принимают проектно-сметную документацию на проведение экспертиз.
По его словам, теперь строителям нет необходимости бегать по различным ведомствам, все специалисты откомандированы в Госстрой.
«Документы сдаются в «единое окно», а специалисты параллельно проводят экспертизу, потом в этом же месте заявитель получает документы. Срок сокращается до 30 дней», — заметил Суйунбай Арабеков.
По его данным, эта система позволит исключить контакты между чиновниками и гражданами.
Суйунбай Арабеков добавил, что ведомство разрабатывает законопроект, в рамках которого предлагается проведение экспертизы только одним органом — Госстроем.