В Кыргызстане упрощают получение разрешения на проектирование и строительство

В Кыргызстане упрощают процедуру получения разрешительных документов на строительство. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента государственной экспертизы Госстроя Суйунбай Арабеков.

Он отметил, что в Госстрое заработало в новом формате «единое окно», в котором принимают проектно-сметную документацию на проведение экспертиз.

Читайте по теме В Кыргызстане разрешат поэтапное проектирование и строительство

«Оно и раньше работало, но в нормативно-правовые акты за это время внесли изменения в плане получения экспертиз: пожарной, экологической, промышленной и других. Их получают в разных ведомствах. На получение всех экспертиз уходит около 170 рабочих дней. Это негативно сказывается на привлечении инвестиций», — сказал Суйунбай Арабеков.

По его словам, теперь строителям нет необходимости бегать по различным ведомствам, все специалисты откомандированы в Госстрой.

«Документы сдаются в «единое окно», а специалисты параллельно проводят экспертизу, потом в этом же месте заявитель получает документы. Срок сокращается до 30 дней», — заметил Суйунбай Арабеков.

По его данным, эта система позволит исключить контакты между чиновниками и гражданами.

Суйунбай Арабеков добавил, что ведомство разрабатывает законопроект, в рамках которого предлагается проведение экспертизы только одним органом — Госстроем.