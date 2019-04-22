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Общество

В Чолпон-Ате жители требуют открыть старый рынок. Акимиат выступает против

Жители Чолпон-Аты требуют открыть старый рынок, который закрыли еще в 2008 году. Об этом 24.kg сообщила бывший арендатор рынка Света Асанова.

По ее словам, после закрытия рынка Иссык-Кульский областной суд принял решение вновь его открыть. Однако районная администрация выступает против функционирования базара.

«В 2008-м муниципальные службы незаконно закрыли наш базар. Нас, не предупредив, просто выставили за ворота. У большинства торговцев кредиты и семьи, которые нужно кормить. После этого мы подали в суд на акима и губернатора того времени. Иссык-Кульский районный суд оставил наш иск без рассмотрения, а областной принял решение в нашу пользу. Но открытию частного рынка до сих пор препятствуют, в частности аким района», — сказала Света Асанова.

Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев в разговоре с 24.kg объяснил, что рынок не открывают, поскольку он находится на центральной трассе рядом с кладбищем. Такое соседство базара не соответствует санитарным нормам.

«Рынок находится на центральной трассе. Летом поток машин большой, людей сбивают, проехать невозможно из-за образовавшихся пробок. Я не против того, чтобы этот базар перенесли в любое другое место. У меня нет никаких личных целей по функционированию рынка. Рядом с базаром кладбище, оно расположено буквально в 20 метрах. На старом рынке нет пожарных разъездов. Если его откроют, кто будет порядок наводить?» — прокомментировал Данир Иманалиев.

Он отметил, что в постановлении суда указывается, что на месте рынка должен располагаться торговый центр, а не базар.
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