При посольстве Кыргызстана в России открылся детский разговорный клуб

В посольстве Кыргызстана в России открылся разговорный клуб «Скоро в школу» для детей мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.



По ее данным, ассоциация учителей «Агартуу Билим Борбору» и языковая школа «Мир Вам» сформировали корпус волонтеров — учителей русского языка — для ведения бесплатных кратскосрочных обучающих уроков русского языка для детей, которые пойдут в первый класс в сентябре 2019 года.

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Идея создания клуба появилась после встречи посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова с представителями кыргызских общественных объединений в Москве.

Первый урок для детей, начавших изучать русский язык, помогли провести «молодые друзья посольства» Полина Сбигнева, Карина Кашаф и Луиза Барикзай, студентки Инстиута стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова. Они изучают кыргызский язык как первый иностранный с 2015 года.

В посольстве отметили, что ассоциация учителей «Агартуу Билим Борбору» и языковая школа «Мир Вам» разработали проект и ведут поиск средств для полноценного и устойчивого функционирования детского разговорного клуба.