Ликвидация Энергохолдинга. У правительства Кыргызстана есть три варианта

Сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутаты вновь подняли вопрос ликвидации Национального энергохолдинга.

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По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, Энергохолдинг — законная структура, созданная на высоком уровне.

«В настоящее время правительство рассматривает три варианта. Поступает много предложений относительно восстановления Минэнерго и ликвидации холдинга. Но у этих двух госструктур разные функции», — пояснил он.

Чиновник добавил: кабмин не исключает, что энергокомпании объединят, чтобы сократить расходы.

«Упраздним мы холдинг или нет, его функции в Минэнерго не перейдут», — сказал Кубатбек Боронов.