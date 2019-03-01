Ликвидация Энергохолдинга. У правительства Кыргызстана есть три варианта

Сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутаты вновь подняли вопрос ликвидации Национального энергохолдинга.
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По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, Энергохолдинг — законная структура, созданная на высоком уровне.
«В настоящее время правительство рассматривает три варианта. Поступает много предложений относительно восстановления Минэнерго и ликвидации холдинга. Но у этих двух госструктур разные функции», — пояснил он.
Чиновник добавил: кабмин не исключает, что энергокомпании объединят, чтобы сократить расходы.
«Упраздним мы холдинг или нет, его функции в Минэнерго не перейдут», — сказал Кубатбек Боронов.