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Власть

В Национальном энергохолдинге новый председатель правления

Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев представил коллективу Национального энергохолдинга нового председателя правления. На пост назначен Бакыт Сыдыков.

Кубанычбек Турдубаев отметил, что он обладает многолетним опытом деятельности в энергетической сфере, внес значительный вклад в развитие отрасли.

«В настоящее время энергетика республики оказалась в сложном положении. Необходимо предпринять решительные меры, направленные на выход из сложившейся ситуации. Такие задачи поставлены перед нами президентом Садыром Жапаровым. Национальный энергохолдинг должен стать важным звеном в реализации государственной политики в энергетической отрасли», — сказал Кубанычбек Турдубаев.

Бакыт Сыдыков заявил, что намерен продолжить работу по усилению эффективности деятельности энергохолдинга.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182906/
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