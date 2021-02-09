В Национальном энергохолдинге новый председатель правления

Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев представил коллективу Национального энергохолдинга нового председателя правления. На пост назначен Бакыт Сыдыков.
Кубанычбек Турдубаев отметил, что он обладает многолетним опытом деятельности в энергетической сфере, внес значительный вклад в развитие отрасли.
«В настоящее время энергетика республики оказалась в сложном положении. Необходимо предпринять решительные меры, направленные на выход из сложившейся ситуации. Такие задачи поставлены перед нами президентом Садыром Жапаровым. Национальный энергохолдинг должен стать важным звеном в реализации государственной политики в энергетической отрасли», — сказал Кубанычбек Турдубаев.
Бакыт Сыдыков заявил, что намерен продолжить работу по усилению эффективности деятельности энергохолдинга.