12:07
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Общество

Абдылда Исраилов: Веерных отключений этой зимой не будет

Фото Национального энергохолдинга. И. о. главы Нацэнергохолдинга Абдылда Исраилов

Энергетические компании завершают подготовку к отопительному сезону. О том, как идет ремонт и почему решено импортировать электроэнергию, 24.kg рассказал первый заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Абдылда Исраилов.

— С какими данными энергосистема подходит к зиме? Все ли удалось отремонтировать?

— Ремонтная кампания дочерних обществ Нацэнергохолдинга ведется по графику. Больше 90 процентов запланированных работ выполнили.

Например, предусмотрен ремонт двух турбоагрегатов и двух котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека, одного котлоагрегата ТЭЦ Оша, двух гидроагрегатов на ГЭС. Сейчас подрядные организации ведут работы на основном оборудовании.

Читайте по теме
Между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и сенатором Маккейном разразился скандал, сообщает Politico

Кроме того, ОАО «Национальная энергетическая сеть Кыргызстана» проводит капитальный ремонт 97 подстанций и текущий — на 159. Предусмотрены капремонт 321,7 километра высоковольтных ЛЭП и техническое обслуживание еще 4 тысяч 10,1 километра.

— Как идет заготовка топлива?

— На зиму необходимо 1 миллион 110 тысяч тонн угля. В том числе импортного Д, ДГ, Г планируем закупить 350 тысяч тонн, местного — 760 тысяч тонн.

— Насколько сложным будет отопительный сезон с учетом дефицита воды в Токтогулке? Ждать ли веерных отключений?

— На 1 октября этого года планируем накопить воды в Токтогульском водохранилище около 14,9 миллиона кубометров. Договорились с Казахстаном о поставке 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Веерных отключений не планируем, так как объем Токтогульского водохранилища достаточный и закуплен дополнительный объем электроэнергии. 

Абдылда Исраилов 

Энергию планируем закупить в первом квартале 2021-го для недопущения сработки водохранилища ниже допустимого уровня и обеспечения населения республики электроэнергией.

— Вы говорили, что энергокомпании должны задействовать резервы для бесперебойной работы зимой. О чем речь?

— На столичной ТЭЦ есть дополнительные резервы генерирующих мощностей. В случае надобности увеличим нагрузку на теплоцентрали до неубыточных возможностей с учетом технических и финансовых проработок поставок топлива.

Читайте по теме
Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество этой зимой?

— Какова позиция Нацэнергохолдинга по поводу майнинга криптовалюты? Как такая энергоемкая деятельность может сочетаться с нехваткой электричества?

— Мы отключили 53 объекта майнинга криптовалюты общей потребляемой мощностью 63,2 мегаватта. Работа по выявлению майнинг-ферм продожается. В период маловодья на Токтогульском водохранилище, когда энергосистема испытывает дефицит электроэнергии, мы считаем, что нет необходимости подключения подобных объектов.

— Правительство поручило в обязательном порядке обеспечивать зимой объекты здравоохранения. Что делаете в этом направлении?

— Проработали вопрос наличия резервных и альтернативных источников электроэнергии в больницах республиканского, областного и районного значений.

По стране 165 государственных стационарных медицинских учреждений, и только в 101 есть резервное питание.

В 102 учреждениях есть альтернативный источник питания в виде дизельного генератора. Отдельно стоит отметить больницы, в которых нет ни резервного питания, ни дизельного генератора. Их 26.

Над обеспечением этих лечебных учреждений резервным питанием работает Минздрав. Энергокомпании работают над надежным и бесперебойным энергоснабжением для прохождения осенне-зимнего периода. Мы попросили правительство проконтролировать наличие исправных генераторов (аккумуляторных батарей) в больницах.

— К 2024 году долг энергоотрасли по кредитам дойдет до 145 миллиардов сомов. Как планируете погашать?

— На 1 июня 2020-го остаток кредитов составил 115,06 миллиарда сомов. Из-за падения курса сома обязательства энергокомпаний с начала года выросли на 9 миллиардов сомов. Для своевременного погашения долгов по всем энергокомпаниям постоянно оптимизируем расходы. Например, в этом году на 1,37 миллиарда сомов. Отмечу, что это не касается трат на подготовку к осенне-зимнему периоду.

Читайте по теме
Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и почему не строят новые мощности

— Будет ли повышение тарифов? Какой устроил бы энергетиков?

— Регулированием тарифов занимается Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса. Что касается позиции Национального энергохолдинга, то мы во всех энергетических компаниях проводим оптимизацию штатов, пересматриваем расходы, внедряем централизованные закупки, чтобы повысить эффективность расходования средств. Ожидаем, что это увеличит внутренние резервы и сократит убыточность отдельных акционерных обществ.

Пока мы не завершим эти процедуры, говорить о повышении тарифов рано. Необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы. 

Абдылда Исраилов 

— Неоднократно говорили об инвесторах, которые хотят войти в проекты Верхненарынского каскада и Камбар-Аты. Где они?

— Сейчас Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования и Национальный энергохолдинг ведут переговоры как с зарубежными, так и с отечественными компаниями, заинтересованными в реализации крупных гидроэнергетических проектов. Говорить о конкретных договоренностях преждевременно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166784/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-мэр Бишкека пообещала помочь с ремонтом детской больницы № 3
Специалисты проверяют готовность электросетей к зиме
Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла
ТЭЦ города Ош готова к отопительному сезону
Обеспечение теплом кыргызстанцев зимой — приоритет работы правительства
Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество этой зимой?
Джалал-Абадское предприятие высоковольтных электрических сетей готовится к зиме
Ошское предприятие высоковольтных электрических сетей готовится к зиме
В больницах и стационарах Ошской и Баткенской областей установили генераторы
Нацэнергохолдинг: Отключения электроэнергии связаны с ремонтами
Популярные новости
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Я&nbsp;попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о&nbsp;жизни в&nbsp;Нарыне Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек Жалкая пародия. Велосипедисты Бишкека оценили качество построенных дорожек
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
30 сентября, среда
12:03
Мэрия Бишкека позвала на тренировки юных футболистов в парк «Адинай» Мэрия Бишкека позвала на тренировки юных футболистов в ...
12:00
Абдылда Исраилов: Веерных отключений этой зимой не будет
11:38
В Караколе мужчина угрожал ножом и насиловал девушек. Его задержали
11:21
Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
11:15
Конца пандемии COVID-19 пока не видно. Генсек ООН выступил с заявлением