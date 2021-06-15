В Нацэнергохолдинге сменилось руководство

Таалайбек Ибраев отметил, что Асхат Бердиев обладает многолетним опытом деятельности в энергетической сфере, и пожелал дальнейших успехов в деятельности главы Национального энергохолдинга. Коллективу также представили новых первого заместителя председателя правления Жолдошбека Ачикеева и заместителя председателя правления Замира Ходжомамбетова.

«Асхат Бердиев в свою очередь выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что намерен продолжить план работы по усилению эффективности деятельности Национального энергохолдинга и его дочерних компаний в целях достижения ключевых показателей устойчивого развития отрасли», — говорится в сообщении.