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Власть

В Нацэнергохолдинге сменилось руководство

Заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев представил коллективу Национального энергохолдинга новоназначенного председателя правления Асхата Бердиева. Об этом сообщает пресс-служба Холдинга.

Таалайбек Ибраев отметил, что Асхат Бердиев обладает многолетним опытом деятельности в энергетической сфере, и пожелал дальнейших успехов в деятельности главы Национального энергохолдинга. Коллективу также представили новых первого заместителя председателя правления Жолдошбека Ачикеева и заместителя председателя правления Замира Ходжомамбетова.

«Асхат Бердиев в свою очередь выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что намерен продолжить план работы по усилению эффективности деятельности Национального энергохолдинга и его дочерних компаний в целях достижения ключевых показателей устойчивого развития отрасли», — говорится в сообщении.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/197780/
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