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Общество

Подготовка к зимнему сезону энергообъектов может быть сорвана

Снижение сборов за электроэнергию ставит под угрозу своевременное проведение ремонтных работ и подготовку к предстоящему отопительному сезону. Об этом стало известно накануне во время селекторного совещания главы Нацэнергохолдинга Айтмамата Назарова с руководителями энергокомпаний.

Он подчеркнул, что энергокомпании в срочном порядке должны принять меры антикризисного реагирования на сложившуюся ситуацию.

«Мы должны максимально пересмотреть расходы и продолжить выполнение плановых работ для обеспечения стабильного функционирования всей энергосистемы. Рекомендуем все процедуры госзакупок, не связанных с производственной деятельностью, перенести на более поздние сроки. Выплату заработной платы, налогов и социальных отчислений производить без задержек. Энергетики должны рассчитывать исключительно на собственные силы и ресурсы», — отметил Айтмамат Назаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150713/
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