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Общество

Нацэнергохолдинг: Отключения электроэнергии связаны с ремонтами

Сейчас полным ходом идут плановые ремонтные работы, которые приводят к временному отключению электрической энергии. Об этом сообщили в Нацэнергохолдинге.

С 22 марта в условиях пандемии COVID-19 в стране действовали режим чрезвычайной ситуации и карантин. Поэтому приостановили все плановые ремонтные работы, капитальное строительство и реконструкцию электрических и тепловых сетей.

График отключения электроэнергии заранее сообщается потребителям пресс-службами распределительных компаний через средства массовой информации, социальные сети и официальные сайты акционерных обществ.

«В случае аварийного отключения электроэнергии дежурные бригады районных и городских энергокомпаний оперативно предпринимают все меры по устранению причин аварийного отключения и скорейшего восстановления подачи электроэнергии абонентам», — заключили в холдинге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158301/
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