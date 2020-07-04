Нацэнергохолдинг: Отключения электроэнергии связаны с ремонтами

Сейчас полным ходом идут плановые ремонтные работы, которые приводят к временному отключению электрической энергии. Об этом сообщили в Нацэнергохолдинге.

С 22 марта в условиях пандемии COVID-19 в стране действовали режим чрезвычайной ситуации и карантин. Поэтому приостановили все плановые ремонтные работы, капитальное строительство и реконструкцию электрических и тепловых сетей.

График отключения электроэнергии заранее сообщается потребителям пресс-службами распределительных компаний через средства массовой информации, социальные сети и официальные сайты акционерных обществ.

«В случае аварийного отключения электроэнергии дежурные бригады районных и городских энергокомпаний оперативно предпринимают все меры по устранению причин аварийного отключения и скорейшего восстановления подачи электроэнергии абонентам», — заключили в холдинге.