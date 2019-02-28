Слишком дорогой. Кыргызский картофель не выдерживает ценовую конкуренцию

Кыргызский картофель не выдерживает ценовую конкуренцию. Об этом на встрече с фермерами в Министерстве сельского хозяйства заявил заместитель председателя независимого профсоюза дальнобойщиков КР Игорь Голубев.
По его словам, местные фермеры завышают цену на картофель.
«Сегодня рынок диктует свои условия, наши цены высокие, и есть проблемы по сортам. Но при этом наш картофель вкусный, хороший», — сказал Игорь Голубев.
Он предложил в срочном порядке построить логистические центры, камеры хранения и лаборатории для продвижения экспорта.