В Минтруда и соцразвития выявлены нарушения почти на 20 миллионов сомов

В Министерстве труда и социального развития выявлены нарушения почти на 20 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

По ее данным, завершен плановый аудит исполнения сметы расходов бюджетных средств, сметы доходов и расходов специального счета в Министерстве труда и социального развития и его подведомственных и структурных подразделениях за 2017 год.

В ходе аудита выявлены необоснованные выплаты заработной платы, нецелевое использование бюджетных и кредитных средств, сокрытие дебиторской задолженности и другие нарушения финансовой дисциплины.

В частности, нецелевое использование бюджетных средств и средств его подведомственных структур (микрокредитных организаций) составило 4,4 миллиона сомов. Из них 3,5 миллиона сомов уставного капитала использованы на содержание штата микрокредитных агентств «Ишкер» при министерстве в Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областях.

Необоснованные выплаты заработной платы в 3,6 миллиона сомов выявлены в управлениях социального развития Первомайского района Бишкека, города Балыкчи, Чуйского, Аксыйского, Ноокенского и Ак-Талинского районов, а также в Джалал-Абадском психоневрологическом стационаре и микрокредитном агентстве «Ишкер» в Оше.

Кроме того, в семи подведомственных учреждениях министерства установлены нарушения при выплате заработной платы на 5,5 миллиона сомов.

Нерационально использованные средства составили 5,7 миллиона сомов, включая сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей на 4,9 миллиона сомов и 0,8 миллиона сомов, израсходованные на мероприятия без достижения планируемых целей.

«Аудитом отмечаются нарушения норм закона о государственных закупках в центральном аппарате Министерства, управлениях соцразвития Ленинского района Бишкека, Бакай-Атинского, Кадамджайского, Ак-Талинского и Ат-Башинского районов», — говорится в сообщении.