На что потратят в Кыргызстане активы, украденные семьей Бакиевых

Сегодня министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жээнбаева и первый заместитель помощника Государственного секретаря США Элис Уэллс подписали заявление «О репатриации активов КР, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева».

В документе указано, что правительство Кыргызстана берет на себя обязательства потратить возвращенные $4,5 миллиона на благо населения.

В частности, деньги пойдут на улучшение доступа сельского населения к системе здравоохранения. В областных больницах установят рентгеновское и диагностическое оборудование. Кроме того, построят объекты водоснабжения.

Часть денег направят на укрепление учреждений, ответственных за антикоррупционные программы, на содействие прозрачности судебных процессов. Купят аудио- и видеооборудование в районные суды.