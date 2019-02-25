В Кыргызстане хотят установить минимальный размер алиментов. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова.

Соответствующие поправки предлагают внести в Семейный кодекс и Закон «О судисполнителях».

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Она отметила, что сегодня многие родители скрывают реальные доходы, чтобы не выплачивать алименты.

«Приносят фиктивные справки о заработной плате в 1 тысячу сомов, и выплата алиментов составляет 200 сомов», — сказала она.

Депутат предлагает для расчетов ориентироваться на прожиточный уровень, устанавливаемый для детей Нацстаткомом.

«В 2018 году для детей до 7 лет он составлял 3 тысячи 616 сомов, от 7 до 14 лет — 4 тысячи 227 сомов, от 14 лет — 4 тысячи 600 сомов. Родитель должен будет выплачивать в месяц не менее 50 процентов от прожиточного уровня на одного ребенка, 75 процентов — на двоих, 100 процентов — на троих. В этом случае минимальная сумма алиментов составит около 1 тысячи 800 сомов», — сказала она.

Айсулуу Мамашова отметила: в законопроекте предусмотрено, что фермеры могут выплачивать алименты в натуральном виде.