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Общество

Оптимизация поликлиник в Бишкеке. Уволены 22 человека

В результате проведения оптимизации поликлиник в Бишкеке фактически уволили 22 человека. Об этом на совместном заседании общественных советов Минздрава и ФОМС сообщила начальник управления кадровой работы Министерства здравоохранения Анара Ешходжаева.

По ее словам, главная цель оптимизации — саккумулировать ресурсы организаций первичного звена на районном уровне в одном центре.

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«В этом случае значительно упрощается возможность рационального использования выделяемых государственных средств», — отметила Анара Ешходжаева.

Она добавила, что оптимизация касалась административно-управленческого персонала.

«В ЦСМ раздутые штаты. Фактически работали 3 тысячи 296 человек, а количество ставок составляло 4 тысячи 87 единиц. С 1 декабря 2018 года в результате слияния сократили 75 человек. При этом 53 человека трудоустроили на вакантные должности в этих же ЦСМ. Фактически сокращение составило 22 человека», — заметила начальник управления.

Финансирование административно-управленческого и технического персонала до оптимизации составляло 29 миллионов сомов, после — 24 миллиона.

Врачи, не согласные с оптимизацией, выходили на митинги, а депутаты Жогорку Кенеша заявляли, что Министерство здравоохранения Кыргызстана проводит оптимизацию организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи Бишкека без соблюдения норм и сроков законодательства, расчетов об экономии бюджетных средств и общественного обсуждения.
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