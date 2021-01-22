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Общество

На оптимизацию больниц средства из бюджета не потребуются

На оптимизацию больниц средства из бюджета не потребуются. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник финансового управления Минздрава Мухтар Баймурзаев.

По его словам, будет проводиться только юридическая работа по объединению организаций, перерегистрация в органах юстиции.

«По поводу зарплаты. В случае смещения с должности главврача на заместителя или на завотделением медработники будут получать зарплату в соответствии с их должностными полномочиями и функциями», — сказал Мухтар Баймурзаев.

В ходе оптимизации проводят слияние территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группами семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180855/
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