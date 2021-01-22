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Общество

Оптимизация больниц. Сэкономленные средства направят на улучшение условий

Сэкономленные в ходе оптимизации организаций здравоохранения средства направят на улучшение условий этих же больниц. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, в Кыргызстане наблюдается дефицит кадров. «При потребности в 16 тысяч медиков есть только 13 тысяч. Из них многие работают на 1,5-2 ставки. Многие узкие специалисты стали главврачами или заместителями. В ходе оптимизации не будет сокращения ни одной медсестры или врача. Они будут работать и станут более востребованы. Все это направлено на улучшение системы здравоохранения», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

В ходе оптимизации планируется провести слияние территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группами семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180852/
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