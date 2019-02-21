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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (30)

Октябрьский районный суд не будет рассматривать дело Албека Ибраимова

Октябрьский районный суд Бишкека не будет рассматривать дело экс-мэра столицы Албека Ибраимова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев. 

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По его словам, решение о направлении материалов по подсудности из Октябрьского в Ленинский районный суд приняла вторая инстанция, куда обратился юрист. Дата начала заседания пока не назначена, и не определен судья. 

Отметим, в суд поступило уголовное дело, в котором объединены эпизоды о растрате в ТНК «Дастан» и факты коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.

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Кроме того, по версии следствия, бывший градоначальник организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы.

Албека Ибраимова обвиняют и в коррупции при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» в Бишкеке. Другим фигурантом по данному факту проходит и другой экс-мэр столицы Кубанычбек Кулматов.

Ранее Албек Ибраимов заявил о политизированности своего уголовного преследования.
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