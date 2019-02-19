Кыргызстан предложил возобновить чартерные авиарейсы по маршруту Ташкент — Тамчи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.

По его данным, стороны обсудили возможность возобновления рейса и железнодорожного сообщения по маршруту Ташкент — Балыкчи на встрече посла Кыргызстана в Узбекистане Ибрагима Жунусова с начальником Государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов Узбекистана Толибом Ульжаевым.

«Предложение о возобновлении маршрутов сделано с учетом сотрудничества двух стран по линии курортно-оздоровительных учреждений Кыргызстана с предприятиями Узбекистана в организации отдыха их сотрудников в пансионатах, расположенных на побережье Иссык-Куля», — говорится в сообщении.

Напомним, что авиарейс Ташкент — Тамчи отменили в 2018 году из-за отсутствия коммерческой загрузки. Поезд по маршруту Ташкент — Балыкчи запустили в 2018-м только на туристический сезон.