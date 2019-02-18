Модернизация ТЭЦ. Адвокаты просят изменить меру пресечения подсудимым

В Свердловском районном суде Бишкека сегодня состоялись предварительные слушания по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Они проходят за закрытыми дверями. Председательствующим судьей назначена Инара Гилязидинова.

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По словам Бактыбека Жумашева, адвоката одного из подсудимых, экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения тем подследственным, которые находятся под стражей.

Отметим, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

По версии следствия, обвиняемые, заключив заведомо не выгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов 252 тысячи 797.