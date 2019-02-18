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Общество
Сюжет: ЧП в армии (178)

Дело фельдшера, не оказавшего первую помощь солдатам, расследуется отдельно

Дело фельдшера, не оказавшего первую помощь солдатам войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше, передали в отдельное производство. Об этом сообщили юристы, представляющие интересы пострадавшей стороны.

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По их словам, суд удовлетворил ходатайство юристов и врач будет отвечать в уголовном порядке. Подсудимая утверждает, что ее в момент инцидента на месте не было, она не видела, что произошло, и к ней за помощью никто не обращался.

Командиры части, не признающие вину, просят солдат отказаться от показаний и написать встречное заявление. 

Напомним, что суд принял к рассмотрению гражданский иск о взыскании с командиров 600 тысяч сомов в пользу потерпевших. Иск о взыскании с Генштаба 1 миллиона сомов отклонили.

Солдаты пожаловались правозащитникам на издевательства. Они рассказали, что их вывозили в село, заставляли убирать навоз, ремонтировать чужую машину, чистить арыки. 
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