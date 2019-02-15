Работающих детей на городской свалке нет. Мэрия Бишкека провела рейд

Бишкекские чиновники провели рейд на территории санитарного полигона. Они выявляли работающих детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

«В ходе рейда несовершеннолетних не выявлено. Со всеми людьми, работающими на полигоне, проведена беседа о недопустимости привлечения к работе детей, поскольку может быть нанесен ущерб как их здоровью, так и физическому, умственному и социальному развитию», — сообщили в мэрии.

В администрации Первомайского района отметили, что проведение рейдов носит систематический характер.