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Агент 024

У села Комсомол на Иссык-Куле хотят построить свалку. Местные жители против

В районе, прилегающем к селу Булан-Соготту (Комсомол), хотят построить свалку, вплоть до предгорной зоны и ущелья Комсомол. Местные жители выступают против. Об этом они сообщили 24.kg.

«Нам стало известно, что с такой инициативой выступил местный «Тазалык». Он давно ищет возможность для создания полигона по захоронению бытовых отходов. А местные власти дают разрешение на его создание на территории, прилегающей к жилым массивам», — сообщили они.

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По их мнению, создание подобных полигонов недопустимо в курортной зоне. Она может потерять свое значение как туристический объект.

«Роза ветров в долине направлена с гор в сторону озера, следовательно, все запахи достанутся отдыхающим и жителям прилегающих сел. Кроме того, в предгорной зоне формируются наземные и подземные воды, которыми пользуются жители сел и пансионатов, а захоронение бытовых отходов негативно скажется на их качестве», — отметили они.

Местные жители считают, что властям необходимо озаботиться не проблемой захоронения, а переработки мусора, создав несколько заводов в области.

«Но до сих пор не налажен на должном уровне даже сбор мусора. В курортный сезон дороги украшают переполненные контейнеры, а стихийные свалки существуют почти повсеместно», — рассказали они.

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