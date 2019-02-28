В Бишкеке улицу Льва Толстого превратили в мусорную свалку. Об этом в социальной сети Facebook сообщил Канат Алманбетов.

Он опубликовал видео, снятое в районе улиц Льва Толстого и Октябрьской.

Пресс-служба МП «Тазалык» пояснила, что вывозом в районе занимается ОсОО «Комтранском». «Жители не соблюдают график вывоза и устраивают свалку на этом месте. Спецтехника «Комтранскома» приезжает по графику, два раза в неделю (в четверг и пятницу)», — пояснили в ведомстве.

Жители выступили против установки мусорных контейнеров. Их устроил подворовой вывоз мусора.