21:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Дорогу недалеко от села Кой-Таш превратили в свалку

Дорогу за селом Кой-Таш превратили в свалку. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Читайте по теме
У села Комсомол на Иссык-Куле хотят построить свалку. Местные жители против

По их словам, эта дорога ведет к дачным кооперативам «Эдельвейс» и «Дружба», а также к дамбе на реке Аламедин.

«Мы не знаем, законно ли производится складирование мусора на этой территории. Второй год мусор оставляют на обочине, но недавно его начали скидывать прямо на дорогу. Рядом проходит канал, который питает водой нижние поселки и поля», — сообщили они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Водители-нарушители, стихийная торговля, мусор. Что заботит бишкекчан
Медали для Олимпиады-2020 сделают из электронных отходов
В Бишкеке кафе по улице Токомбаева завалили ближайшие дворы мусором
Работающих детей на городской свалке нет. Мэрия Бишкека провела рейд
У села Комсомол на Иссык-Куле хотят построить свалку. Местные жители против
Ежегодно в мире на свалки отправляют бытовую технику на $60 миллиардов
Сузакский акимиат не может навести порядок даже на своей территории
Улицы Кара-Балты погрязли в мусоре
В Бишкеке очищают парк имени Ататюрка от строительного мусора
Просят наказать. Мужчина выгрузил машину мусора в неположенном месте
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру &laquo;Безопасного города&raquo; В пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру «Безопасного города»
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители не&nbsp;могут решить, нужен&nbsp;ли поворот со&nbsp;второй полосы «Безопасный город». Водители не могут решить, нужен ли поворот со второй полосы
Мгновения жизни. Заснеженный Кыргызстан под крылом самолета Мгновения жизни. Заснеженный Кыргызстан под крылом самолета
Водители-нарушители, стихийная торговля, мусор. Что заботит бишкекчан Водители-нарушители, стихийная торговля, мусор. Что заботит бишкекчан
Бизнес
MegaPay: оплачивайте услуги в&nbsp;один клик и&nbsp;выиграйте квартиру! MegaPay: оплачивайте услуги в один клик и выиграйте квартиру!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Подключи интернет от&nbsp;Jet на&nbsp;год со&nbsp;скидкой 20&nbsp;процентов Подключи интернет от Jet на год со скидкой 20 процентов
Недорогой LTE-смартфон&nbsp;&mdash; O!Phone 4G&nbsp;Joy в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплат Недорогой LTE-смартфон — O!Phone 4G Joy в рассрочку без процентов и переплат