Дорогу недалеко от села Кой-Таш превратили в свалку

Дорогу за селом Кой-Таш превратили в свалку. Об этом 24.kg сообщили читатели.

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По их словам, эта дорога ведет к дачным кооперативам «Эдельвейс» и «Дружба», а также к дамбе на реке Аламедин.

«Мы не знаем, законно ли производится складирование мусора на этой территории. Второй год мусор оставляют на обочине, но недавно его начали скидывать прямо на дорогу. Рядом проходит канал, который питает водой нижние поселки и поля», — сообщили они.

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