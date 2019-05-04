13:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Мусорные войны в Кара-Балте. Почему в городе образуются свалки

Читатели 24.kg неоднократно жаловались на стихийные мусорные свалки и плохую работу по вывозу мусора в Кара-Балте. В мэрии объяснили, что такая ситуация сложилась из-за противостояния с частной компанией по вывозу мусора.

Читайте по теме
Жители Кара-Балты жалуются на мусорные свалки возле мечети и детского сада
По данным муниципалитета, 29 апреля в Кара-Балте заработало вновь созданное муниципальное предприятие «Универсал», которое будет очищать райцентр.

Однако в жилых кварталах вывоз мусора и уборка территории проводились частной компанией. В 2013 году мэрия передала ей в пользование 116 единиц мусорных контейнеров. Компания их не возвращает муниципалитету, несмотря на то что отказалась обслуживать частный сектор.

Мэрия подала заявление в правоохранительные органы, идут разбирательства. В январе компания вывезла баки с муниципальных участков, вывалив мусор на обочины. Два месяца муниципалитет своими силами вывозил мусор, нанимал технику.

«В местную газету и на радио дали объявление, что в связи с отказом компании от обслуживания населения просим заключить договор с другой компанией. Но мэрия не имеет права указывать ее название, поэтому написали слово «смежной». В Кара-Балте только две фирмы, которые могут обслуживать жилые кварталы», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что компания, отказавшаяся обслуживать население, дала объявление, что якобы возобновленное муниципальное предприятие «Универсал» будет обслуживать частный сектор, тем самым введя в заблуждение жителей города. Они не знают, куда идти и с кем заключать договор.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Мусорный полигон Бишкека. Радужные планы и печальная реальность
Страшно гулять. Жители города Кара-Балты просят обустроить парк
В Бишкеке улицу Льва Толстого превратили в мусорную свалку
Дорогу недалеко от села Кой-Таш превратили в свалку
Работающих детей на городской свалке нет. Мэрия Бишкека провела рейд
У села Комсомол на Иссык-Куле хотят построить свалку. Местные жители против
Жители Кара-Балты заявили, что городские улицы посыпают песком с булыжниками
В Кара-Балте продают завод с котельной, которая обеспечивает теплом полгорода
В Кара-Балте мальчик попал под поезд. Спасти не удалось
1840-жылы Италияда токулган килем Кыргызстанда 1 млн сомго сатылды
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. При установке камер подрядчик грубо нарушает ПДД «Безопасный город». При установке камер подрядчик грубо нарушает ПДД
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; объяснили, за&nbsp;что выставили счет на&nbsp;пустующем участке В ОАО «Северэлектро» объяснили, за что выставили счет на пустующем участке
Водитель троллейбуса в&nbsp;Бишкеке курил в&nbsp;салоне Водитель троллейбуса в Бишкеке курил в салоне
Бизнес
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии