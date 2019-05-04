Мусорные войны в Кара-Балте. Почему в городе образуются свалки

Читатели 24.kg неоднократно жаловались на стихийные мусорные свалки и плохую работу по вывозу мусора в Кара-Балте. В мэрии объяснили, что такая ситуация сложилась из-за противостояния с частной компанией по вывозу мусора.

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По данным муниципалитета, 29 апреля в Кара-Балте заработало вновь созданное муниципальное предприятие «Универсал», которое будет очищать райцентр.

Однако в жилых кварталах вывоз мусора и уборка территории проводились частной компанией. В 2013 году мэрия передала ей в пользование 116 единиц мусорных контейнеров. Компания их не возвращает муниципалитету, несмотря на то что отказалась обслуживать частный сектор.

Мэрия подала заявление в правоохранительные органы, идут разбирательства. В январе компания вывезла баки с муниципальных участков, вывалив мусор на обочины. Два месяца муниципалитет своими силами вывозил мусор, нанимал технику.

«В местную газету и на радио дали объявление, что в связи с отказом компании от обслуживания населения просим заключить договор с другой компанией. Но мэрия не имеет права указывать ее название, поэтому написали слово «смежной». В Кара-Балте только две фирмы, которые могут обслуживать жилые кварталы», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что компания, отказавшаяся обслуживать население, дала объявление, что якобы возобновленное муниципальное предприятие «Универсал» будет обслуживать частный сектор, тем самым введя в заблуждение жителей города. Они не знают, куда идти и с кем заключать договор.

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