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Общество

В Бишкеке заложили капсулу на месте строительства нового санитарного полигона

В Бишкеке заложили капсулу на месте строительства нового санитарного полигона. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в церемонии участвовали мэр столицы Азиз Суракматов и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития в КР Алан Пилоу.

Работы на новом полигоне начали 7 мая. Сейчас мэрия ждет от Госстроя разрешения на строительство полигона и бурение скважины для водоснабжения. Параллельно идут изыскательно-проектировочные работы по закрытию и рекультивации действующей свалки бытовых отходов.

В мэрии отметили, что в качестве эксперимента на небольшом участке действующего полигона совместно с Аграрным институтом посеяли сельскохозяйственные культуры. При благоприятном исходе эксперимента их высадят на территории всей старой свалки после ее рекультивации.

В 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

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Проект буксовал с самого начала. В январе 2019-го стало известно, что Бишкекская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников столичной мэрии по факту нерационального использования средств доноров на реконструкцию Бишкекского санитарного полигона.

Бишкеку выделили на проект 22 миллиона евро. Половина — кредит.

По проекту заключены восемь контрактов, полностью завершены пять. В конце апреля объявили тендер на строительство мусоросортировочного завода на территории нового санитарного полигона, его промежуточные результаты станут известны в конце июня.
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