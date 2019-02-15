В Кыргызстане внедряют систему аудио- и видеофиксации судебных заседаний

В Бишкеке презентовали систему аудио-, видеофиксации и электронного протокола судебных заседаний. По проекту система позволит предотвратить споры при рассмотрении дел.

Директор судебного департамента Рустам Ибраимов рассказал, что проект позволит сократить расходы при этапировании заключенных, приводе свидетелей из других регионов.

«До конца 2019 года мы планируем обеспечить аудио- и видеофиксацией все суды в Кыргызстане. Пока что техникой оснащены суды Бишкека и Чуйской области, Оша и СИЗО-1. Бывает, что свидетелем является осужденный, отбывающий наказание в другом регионе. Чтобы его не везти в столицу, на судебном заседании его допросят онлайн. С внедрением проекта свидетели из других регионов могут не приезжать — их тоже допросят онлайн в суде по месту жительства», — сказал Рустам Ибраимов.

Удалить аудио- или видеозапись судебного процесса, по словам разработчиков, невозможно — все данные сохраняются в едином центре.

«Доступ к записям заседания есть только у секретаря и председательствующего на процессе. После процесса все файлы сохраняются в едином центре. Если кто-то решит удалить файл, это будет заметно. Если участнику процесса необходима копия электронного протокола, ему запишут файл на диск», — пояснил Рустам Ибраимов.

Всего в Кыргызстане в 72 местных судах функционируют 159 залов заседаний. Из них техникой аудио- и видеофиксации оснащено 73 зала. Из республиканского бюджета на проект потрачено 102 миллиона сомов.