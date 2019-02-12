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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (249)

Ремонт дорог. В БГК хотят создать черный список недобросовестных подрядчиков

В БГК предлагают создать черный список компаний, которые допускают брак при ремонте дорог. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев.

Он отметил, что на велодорожке возле Южной магистрали уже сыпятся бордюры.

«Построили велосипедную дорожку, это хорошо. Но бордюры уже сыпятся. Мэр Бишкека Азиз Суракматов сам выезжал на место, видел это. Надо такие компании вносить в черный список. Также по улице Мессароша компания до сих пор не выполнила работу по ремонту. Надо выявить таких подрядчиков и тоже включить их в этот список», — отметил он.

Напомним, велодорожку и пешеходную улицу построили с обеих сторон магистрали от улицы Садырбаева до Байтика Баатыра. Открыли ее в начале декабря 2018 года.
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