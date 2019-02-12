ГСИН опровергает, что Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова освободили досрочно

ГСИН опровергает, что осужденных за попытку насильственного захвата власти Кубанычбека Кадырова и Бектура Асанова освободили условно-досрочно.

Отметим, сегодня члены комитета по защите прав политзаключенных заявили со ссылкой на решение суда, что Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов вышли на свободу. Однако в ГСИН заявили, что никакого решения к ним не поступало, поэтому заключенные продолжают отбывать наказание.

Ранее Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.