Младшего сержанта Погранслужбы, избившего прикладом автомата рядового, задержали

В Таласской области задержан младший сержант одной из войсковых частей Пограничной службы Кыргызстана, избивший прикладом рядового. Информацию 24.kg подтвердили в ГПС.

По ее данным, подозреваемый помещен на гауптвахту в Бишкеке. Дело передали в суд. Отметим, что потерпевший Кубан Молдалиев ослеп на один глаз. Задержанный вину не признает и утверждает, что солдата не бил.

В ходе служебного расследования от занимаемых должностей освободили командиров комендантского взвода и отделения комендантского взвода. Факт наличия неуставных взаимоотношений между военнослужащими проверяет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.

Отмечается, что за последние четыре года в ГПС КР неуставных отношений между военнослужащими не зафиксировано.