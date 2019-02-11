10:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: ЧП в армии (176)

Младшего сержанта Погранслужбы, избившего прикладом автомата рядового, задержали

В Таласской области задержан младший сержант одной из войсковых частей Пограничной службы Кыргызстана, избивший прикладом рядового. Информацию 24.kg подтвердили в ГПС. 

По ее данным, подозреваемый помещен на гауптвахту в Бишкеке. Дело передали в суд. Отметим, что потерпевший Кубан Молдалиев ослеп на один глаз. Задержанный вину не признает и утверждает, что солдата не бил. 

В ходе служебного расследования от занимаемых должностей освободили командиров комендантского взвода и отделения комендантского взвода. Факт наличия неуставных взаимоотношений между военнослужащими проверяет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.

Отмечается, что за последние четыре года в ГПС КР неуставных отношений между военнослужащими не зафиксировано.
Ссылка:
просмотров: 652
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение солдата. Младший сержант утверждает, что не бил военнослужащего
Популярные новости
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Пересечение стоп-линии на&nbsp;запрещающий сигнал. Видео о&nbsp;&laquo;Безопасном городе&raquo; Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал. Видео о «Безопасном городе»
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош