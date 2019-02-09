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Общество

Драка силовиков в Балыкчи. Ряд сотрудников прокуратуры лишился должностей

Генеральная прокуратура завершила служебную проверку по факту драки между работниками прокуратуры города Балыкчи и сотрудниками местной милиции. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа. 

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Напомним, в ночь на 23 декабря 2018 года в Балыкчи произошла драка с участием сержанта ОБДД ОВД и работников прокуратуры города, в результате которой сотрудник ОБДД был госпитализирован в городскую больницу.

«По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением физического насилия или угрозы его применения» УК КР. Уголовное дело передано в ГКНБ по Иссык-Кульской области, в настоящее время оно находится на стадии расследования», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что за нарушение действующего законодательства прокурор Балыкчи, старший помощник прокурора и стажер-помощник прокурора Балыкчи Иссык-Кульской области приказом генпрокурора освобождены от занимаемых должностей.
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