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Общество

Федерация профсоюзов Кыргызстана отвергает обвинения в адрес их председателя

Обвинения члена совета Федерации профсоюзов Каната Осмонова в адрес председателя ФПК необоснованны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по уставу ФПК недвижимость профсоюзов является неделимой и неприкосновенной. С приходом на должность Мирбека Асанакунова ни один пансионат не продали.

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«Канату Осмонову выдали доверенность, чтобы он участвовал в судебных заседаниях по делам о недвижимости. Однако вместо этого он использовал документ в своих личных интересах, поэтому Федерация профсоюзов решила отозвать его. Материально-техническое состояние дома отдыха «Чолпон-Ата» не позволяет принимать и организовывать отдых для трудящихся. Касаемо нелегитимности правления Мирбека Асанакунова, необходимо дождаться решений судов двух вышестоящих инстанций», — пояснили в ФПК.

Сегодня на пресс-конференции член совета Федерации профсоюзов Канат Осмонов заявил, что правление главы организации Мирбека Асанакунова признано нелегитимным.

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