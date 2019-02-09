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Общество

Адвокат Сапара Исакова заявляет, что ущерб от модернизации ТЭЦ выдумка следствия

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов пояснил 24.kg, почему данные об ущербе от модернизации Бишкекской ТЭЦ, который следствие оценивает в 111 миллионов сомов, необоснованны.

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По его словам, это выдумки следователей.

Нурбек Токтакунов отмечает, что следственное управление ГКНБ до сих пор не вручило юристам, представляющим интересы как Сапара Исакова, так и других подследственных, обвинительное заключение.

«Это тоже можно классифицировать как нарушение наших прав и прав наших подзащитных. Более того, нам совершенно непонятно, откуда взялся ущерб в 111 миллионов сомов. Я подал жалобу на результаты экспертизы, которая определила такую цифру. Сам формат контракта с китайской компанией ТВЕА, который ратифицировал Жогорку Кенеш, подразумевает, что к нам никаких вопросов по стоимости проекта, в принципе, быть не должно. А ГКНБ подсчитал задним числом через каталоги 1991 года и вывел 111 миллионов. Этой методики нет нигде в мире. Она противоречит всем международным стандартам. Ну, раз нарисовали эти миллионы, пусть и доказывают. Я буду повторно ходатайствовать в суде, чтобы следствие разъяснило, почему 111 миллионов сомов, что за понижающий индекс, откуда вообще взялись все эти цифры», — сказал Нурбек Токтакунов.

Методику подсчета придумал ГКНБ. К реальной смете, которая есть у китайской стороны, никакого отношения эти данные не имеют.

Нурбек Токтакунов

Бывший премьер арестован по обвинению в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Выступая 18 декабря на суде по рассмотрению его меры пресечения, он заявил, что стал жертвой политического преследования. Сапар Исаков будет находиться под стражей в СИЗО ГКНБ до 13 февраля. Отметим, что 53 тома уголовного дела поступили в Генпрокуратуру и в ближайшие дни будут переданы в суд. 
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