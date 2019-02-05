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Общество

53 тома обвинений. Уголовное дело Сапара Исакова изучают в Генпрокуратуре

ГКНБ передал уголовное дело бывшего премьер-министра Сапара Исакова в Генеральную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщили в ГП КР.

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По данным ведомства, процесс ознакомления сторонами завершился, теперь 53 тома изучат в главном надзорном органе и определят, в какой суд передать.

«Первомайский райсуд перегружен. Вероятно, по подсудности дело направят в другую районную инстанцию», — сказали в ГП КР.

Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов отметил 24.kg, что судьба ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного ввиду отсутствия состава преступления ему неизвестна. 

Бывший премьер арестован по обвинению в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Выступая 18 декабря на суде по рассмотрению его меры пресечения, он заявил, что стал жертвой политического преследования. Сапар Исаков будет находиться под стражей в СИЗО ГКНБ до 13 февраля. 
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