Уголовные дела политзаключенных направлены в суд на пересмотр

Уголовные дела осужденных за попытку насильственного захвата власти направлены в суд на пересмотр. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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По данным ведомства, материалы приговоренных по этой статье, согласно новой редакции Уголовного кодекса, пересмотру не подлежат. Не подлежат пересмотру и дела пожизненно заключенных. Однако в ГСИН посчитали, что последнее слово должно быть за судом.

«Вероятно, что суд пересмотрит отдельные эпизоды и обстоятельства», — подчеркнули в госслужбе.

В течение шести месяцев суды должны вынести решение. По данным ГСИН, в Кыргызстане 8 тысяч заключенных, из них на изменение условий и срока лишения свободы могут рассчитывать 460 человек. Отметим, что из этих 8 тысяч, по сведениям правозащитников, 13 человек считаются осужденными по политическим мотивам.