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Общество

Причастность Атамбаева к политическим гонениям подтвердится, заявляют активисты

Комитет защиты политзаключенных выступил с заявлением в связи с заключением Генеральной прокуратуры о признании необоснованными обвинениями в политических гонениях.

Ранее генпрокурор Откурбек Джамшитов сообщил депутатам, что надзорный орган исключил из обвинений факты политического гонения.

По мнению главного надзорного ведомства, по всем этим уголовным делам должна быть доказана причастность бывшего главы государства, а кроме того, по ним в свое время были приняты соответствующие судебные решения.

«Доводы, приведенные на заседании депутатской спецкомиссии, Дастаном Сарыгуловым, Тойгонбеком Калматовым, Бекболотом Талгарбековым, Бектуром Асановым, Александром Гусевым обязательно подтвердятся в случае взятия под стражу экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева и экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Все факты причастности Атамбаева к политическим гонениям обязательно тогда подтвердятся. Поэтому комитет защиты политзаключенных требовал, требует и будет требовать восстановления справедливости и закона в отношении более 25 политзаключенных, оказавшихся по ложным обвинениям Атамбаева в тюрьме», — говорится в заявлении комитета защиты политзаключенных, который возглавляет Сапар Аргынбаев. 

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.
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