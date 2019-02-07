Глава Совбеза о деле Кубанычбека Кулматова: Вместо двух построил одну школу

Вместо двух школ экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов построил одну. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

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По его словам, выделенные грантовые средства в размере 128 миллионов сомов Министерство образования подготовило для строительства двух школ — в селе Кыргызстан Узгенского района Ошской области и в селе Беловодском Московского района Чуйской области.

«Но при вмешательстве Кубанычбека Кулматова грантовые денежные средства перенаправлены на строительство одной школы на территории Бишкека. В ходе строительства данного учебного заведения из республиканского бюджета также дополнительно получено 104 миллиона сомов. В результате эту школу построили на сумму, превышающую 230 миллионов сомов. Хочу отметить, что на одно общеобразовательное учреждение в Алайском районе потрачено 70 миллионов сомов», — сказал Дамир Сагынбаев.

По версии следствия, ущерб государству по уголовным делам Кубанычбека Кулматова составил 94 миллиона 884 тысячи сомов.

Стоит отметить, что изначально китайская компания от имени президента ТВЕА планировала построить для кыргызстанцев две школы. Но возвели только одну, а грант не покрыл всех расходов. Подрядчиков меняли трижды. Кстати, выбирала их китайская сторона. На баланс управления муниципальной собственности передали уже построенное здание.