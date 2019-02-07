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Общество

Кыргызстан и Таджикистан могут включить в систему ПРО стран Центральной Азии

Идет работа над тем, чтобы расширить региональную систему противоракетной обороны (ПРО) в Центральноазиатском регионе, включив в нее Таджикистан и Кыргызстан. Об этом журналистам сообщил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров, передает РИА Новости.

Анатолий Сидоров отметил, что тема создания единой ПРО стран ОДКБ остается на повестке, идет активная работа. Вопросы противовоздушной обороны отрабатываются в том числе при проведении совместных учений.

«Что касается вопроса ПРО, то это одна из главных задач, которую мы решаем в интересах обеспечения военной безопасности стран организации. Созданы объединенные системы ПРО в Кавказском регионе, создана на основе двусторонних соглашений, но в рамках ОДКБ, между Арменией и Россией, в Восточноевропейском регионе — между Беларусью и Россией, в Центральноазиатском регионе — между Казахстаном и Россией», — подчеркнул Анатолий Сидоров.
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