Итоги конкурса. 300 человек захотели работать в мэрии Бишкека

На конкурс на замещение вакантных должностей в аппарате и структурных подразделениях столичного муниципалитета подали заявки 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, 141 конкурсант уже прошел компьютерное тестирование. Сейчас идет этап собеседования.

Заявления подали на вакантные должности завотделами взаимодействия с правоохранительными органами и противодействию коррупции, по связям с общественностью, первого заместителя главы муниципальной администрации по Октябрьскому административному району, замглавы муниципальной администрации по Первомайскому административному району, руководителя аппарата муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району, начальника санитарно-экологической инспекции и другие.

В муниципалитете отметили, что подробную информацию о результатах компьютерного тестирования можно узнать на сайте Государственной кадровой службы КР www.mkk.gov.kg в разделе «Центр тестирования».