По муниципальной программе долевого строительства квартиры получили 870 семей

По муниципальной программе долевого строительства с 2008 года квартиры в Бишкеке получили 870 семей. Об этом на заседании в мэрии сообщил начальник управления капитального строительства Уланбек Азыгалиев.

По его словам, всего поступило 2 тысячи 910 заявлений, рассмотрены 1 тысяча 479.

«870 человек приобрели квартиры, а 609 получили отказ в связи с несоответствием документов. 1 тысячу 431 заявку рассмотрят по мере строительства новых домов», — рассказал он.

По словам Уланбека Азыгалиева, среди новых владельцев квартир — сотрудники органов местного самоуправления, госслужащие, работники образования, здравоохранения, муниципальных предприятий, силовых структур, пенсионеры, инвалиды и другие. Он напомнил, что в 2017 году вышло постановление мэрии, что данные квартиры распределяются среди работников муниципалитета и его подразделений.

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Начальник управления отметил, что программа долевого строительства осуществляется за счет собственников жилья.

«На первоначальном этапе заявитель оплачивает 30 процентов стоимости квартиры, столько же оплачивает при заселении. Оставшиеся 40 процентов погашает ежемесячно в течение пяти лет с момента заселения», — пояснил он.

По информации Уланбека Азыгалиева, в 2018 году сдали в эксплуатацию два многоквартирных дома (162 квартиры) в микрорайоне «Тунгуч». Еще один дом муниципалитет планирует построить в 5-м микрорайоне. Однако местные жители выступили против, заявив, что объект хотят возвести на территории детского сада. Работы временно приостановлены.