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Общество

Дольщики «Альянс Курулуш плюс» недовольны приговором руководителю компании

Дольщики «Альянс Курулуш плюс» недовольны приговором руководителю компании. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила адвокат Бактыгуль Алымкулова.

По ее словам, ее клиенты приобрели квартиры в 2017-м. Завершить строительство дома на улице Баха компания обещала в четвертом квартале того же года, но объект до сих пор не закончен.

Бактыгуль Алымкулова отметила, что районный суд приговорил руководителя компании Максима Альянова к 15 годам. Однако вторая инстанция снизила наказание до пяти. «Непонятно, какие обстоятельства повлияли на это. В ходе заседания Максим Альянов грозил дольщикам, что ни квартир, ни денег они не получат, а если взыщут, будут получать по сому», — сказала она.

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Адвокат добавила, что судьи применили норму срока давности для облегчения первого приговора. «Но преступление является длящимся, потому что у Альянова нет намерений завершить объект», — заметила она.

Дольщица Жаркынай Эгембердиева сообщила, что судебные разбирательства длятся более трех лет. «Мы ходили на каждое заседание, отпрашивались с работы, а адвокаты подсудимых постоянно не являлись, Максим Альянов постоянно их менял. Таким образом процесс затягивался. Теперь нам говорят о сроках давности. Так, может, для этого и затягивали процесс?» — возмутилась она.

Дольщица подчеркнула: горсуд не принял во внимание, что земельные участки, где должны построить дом, не закреплены ни за городом, ни за Аламединским районом. Адвокат объяснила, что участки находятся в частной собственности одного гражданина, ранее они относились к Аламединскому району, а потом эта территория должна была перейти к городу, но процесс до сих пор не завершен.

Дольщица Айгуль Айтикеева добавила, что у компании не было и до сих пор нет проектных и разрешительных документов на строительство дома.

Кроме того, дольщики выяснили, что некоторые квартиры фирма продала дважды разным людям. А во время следствия узнали, что у Альянова казахское гражданство, следовательно, он вообще не имел права продавать жилье. «Но все наши аргументы остались без внимания», — отметили участники конференции.

Сейчас дело рассматривает Верховный суд. Дольщики надеются, что он вынесет справедливое решение.

Напомним, директор строительной компании «Альянс Курулуш» Максим Альянов был задержан и водворен в СИЗО-1 в 2018 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195392/
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