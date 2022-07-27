Мэрия Бишкека построит многоэтажку. Кто в ней сможет получить квартиры

Мэрия Бишкека построит многоэтажку в жилом массиве «Кок-Жар». Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, управление капитального строительства опубликовало на портале государственных закупок объявление о проведении строительных работ. Будущий жилой дом будет из 72 квартир. По сведениям портала, на эти цели планируется потратить 112 миллионов 347 тысяч 300 сомов.

Как объяснили 24.kg в управлении капитального строительства, дом строится на условиях долевого строительства, квартиры в нем смогут приобрести муниципальные служащие. Список очередников уже есть.

Напомним, что в 2008 году БГК принял постановление о порядке и условиях долевого строительства многоквартирных жилых домов в Бишкеке, в 2017-м в него внесли изменения и сделали, по сути, муниципальную ипотечную программу, где в долевом строительстве могли участвовать работники городских служб, включая хозсубъекты мэрии, а также медики, учителя, которые работают в столичных поликлиниках и школах. Но ни одного дома с тех пор не построили. По линии УКС было предусмотрено два объекта в 5-м и 7-м микрорайонах, разработана проектно-сметная документация, проведены тендеры и отобраны подрядчики, но после протестов жителей работы остановили, а программу приостановили.

В январе 2021 года в муниципалитете сообщили о возобновлении программы строительства домов для муниципальных служащих, а также о планах заложить капсулу «в ближайшее время».

Ранее в мэрии сообщали, что по муниципальной долевой программе последний дом сдан в эксплуатацию в 2018-м, а всего построено 12 многоэтажных домов на 870 квартир.