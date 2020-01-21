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Общество

Обманутые дольщики. Депутат требует создать рабочую группу

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова намерена обратиться в прокуратуру с заявлением на бездействие правительства. Об этом она сообщила 24.kg.

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По ее словам, более месяца назад она обратилась в кабинет министров с требованием создать рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков.

«Чиновники говорят, что есть рабочая группа, но она работает по изменениям в кодексы в вопросе долевого строительства. При чем тут обманутые участники? Они остались наедине со своими проблемами: без жилья, без денег. Среди них есть и молодежь, и пенсионеры — все слои населения. Необходимо совместно выработать пути решения», — отметила депутат.

Аида Исмаилова добавила, что некоторые строительные компании расторгают договоры с владельцами земли, и дольщики вообще остаются ни с чем.

Депутат готовит законопроект о долевом строительстве. Сейчас он на стадии разработки анализа регулятивного воздействия.

«Правительство ранее давало отрицательное заключение законопроекту. Вместо этого продвигают изменения в кодексы, которые будут регулироваться постановлениями. Но этого нельзя делать, потому что их можно аннулировать», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141025/
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